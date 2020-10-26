В МОЗ запевняють, що проведення місцевих виборів 25 жовтня не повинно стати причиною зростання кількості випадків коронавірусу. там кажуть, що загалом усі обмеження щодо санітарних заходів на виборчих дільницях були дотримані.

Грубих порушень не було під час роботи дільниць, хоча не скрізь дотримувалися всіх заходів. Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі "Громадського радіо", повідомляє 24 канал.

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Як в МОЗ оцінили ситуацію на місцевих виборах

Головним порушенням було невикористання прозорих щитків членами виборчкомів і скупчення людей на дільницях.

Також санлікар наголосив, що за день виборів на дільниці були виклики бригад "швидкої допомоги", в межах яких 50 осіб були госпіталізовані.

За день у нас було 250 викликів швидкої допомоги на дільниці, 50 осіб госпіталізовано та один летальний випадок. Сталася раптова зупинка серця до приїзду медиків,

– зазначив Ляшко.

Зверніть увагу! За даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", 20% українців не пішли на місцеві вибори за станом здоров'я, ще 10% – через пандемію коронавірусу. Відзначимо, що явка на місцевих виборах в Україні склала 36,88%.



У більшості великих міст України, ймовірно, відбудеться другий тур виборів. Тому йти на голосування доведеться ще раз.



Як безпечно проголосувати на виборах / Інфографіка 24 каналу