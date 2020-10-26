В Минздраве уверяют, что проведение местных выборов 25 октября не должно стать причиной роста количества случаев коронавируса. Там говорят, что в целом все ограничения по санитарным мерам на избирательных участках были соблюдены.

Грубых нарушений не было во время работы участков, хотя не везде соблюдались все меры. Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "Громадського радио", сообщает 24 канал.

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Главным нарушением было неиспользование прозрачных щитков членами избиркомов и скопление людей на участках.

Также санврач отметил, что за день выборов на участки были вызовы бригад "скорой помощи", в пределах которых 50 человек были госпитализированы.

За день у нас было 250 вызовов скорой помощи на участке, 50 человек госпитализированы и один летальный случай. Произошла внезапная остановка сердца до приезда медиков,

– отметил Ляшко.

Обратите внимание! По данным опроса социологической группы "Рейтинг", 20% украинцев не пошли на местные выборы по состоянию здоровья, еще 10% – из-за пандемии коронавируса. Отметим, что явка на местных выборах в Украине составила 36,88%.



В большинстве крупных городов Украины, вероятно, состоится второй тур выборов. Поэтому идти на голосование придется еще раз.

Как безопасно проголосовать на выборах / инфографика 24 канала