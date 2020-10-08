За минулу добу коронавірусну хворобу виявили у 5 397 людей. Відомо про 93 смерті внаслідок перебігу недуги.

Натомість негативний результат тесту на COVID-19, який свідчить про одужання, отримали 2 263 пацієнти. Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії РНБО України, пише 24 канал.

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Від початку епідемії на COVID-19 захворіли 244 734 мешканці України, з них станом на 8 жовтня побороли недугу – 108 233 людини.

Статистика поширення коронавірусу в областях

Київ – 25 896 (+422);

Харківська область – 22 712 (+576);

Львівська область – 21 923 (+227);

Чернівецька область – 15 757 (+168);

Одеська область – 15 704 (+367);

Тернопільська область – 14 979 (+242);

Івано-Франківська область – 14 693 (+131);

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