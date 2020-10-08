Вперше понад 5 тисяч хворих на COVID-19 в Україні
За минулу добу коронавірусну хворобу виявили у 5 397 людей. Відомо про 93 смерті внаслідок перебігу недуги.
Натомість негативний результат тесту на COVID-19, який свідчить про одужання, отримали 2 263 пацієнти. Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії РНБО України, пише 24 канал.
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Від початку епідемії на COVID-19 захворіли 244 734 мешканці України, з них станом на 8 жовтня побороли недугу – 108 233 людини.
Статистика поширення коронавірусу в областях
- Київ – 25 896 (+422);
- Харківська область – 22 712 (+576);
- Львівська область – 21 923 (+227);
- Чернівецька область – 15 757 (+168);
- Одеська область – 15 704 (+367);
- Тернопільська область – 14 979 (+242);
- Івано-Франківська область – 14 693 (+131);
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