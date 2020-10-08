За минувшие сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 5 397 человек. Известно о 93 смертях вследствие течения недуга.

Зато отрицательный результат теста на COVID-19, который свидетельствует о выздоровлении, получили 2 263 пациента. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии СНБО Украины, пишет 24 канал.

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С начала эпидемии COVID-19 заболели 244 734 жители Украины, из них по состоянию на 8 октября побороли недуг – 108 233 человека. Известно, что от осложнений течения коронавирусной болезни умерли 4 690 украинцев. Активных больных сейчас 131 811 человек, часть из них госпитализированы, другие лечатся дома.

Статистика распространения коронавируса в областях

Киев – 25 896 (+422);

Харьковская область – 22 712 (+576);

Львовская область – 21 923 (+227);

Черновицкая область – 15 757 (+168);

Одесская область – 15 704 (+367);

Тернопольская область – 14 979 (+242);

Ивано-Франковская область – 14 693 (+131);

Ровненская область – 13 798 (+266);

Закарпатская область – 10 473 (+100);

Киевская область – 10 490 (+199);

Волынская область – 9 199 (+162);

Днепропетровская область – 7 994 (+306);

Хмельницкая область – 7 732 (+259);

Житомирская область – 7 457 (+236) ;

Винницкая область – 7 197 (+123);

Сумская область – 6 197 (+312);

Черниговская область – 5 066 (+159);

Запорожская область – 5 007 (+145);

Черкасская область – 5 153 (+236);

Донецкая область – 5 118 (+294);

Николаевская область – 4 154 (+129);

Полтавская область – 3 685 (+188);

Херсонская область – 1 636 (+45);

Луганская область – 1 480 (+86);

Кировоградская область – 1 234 (+19);

Внимание: данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.