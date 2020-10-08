Впервые более 5 тысяч больных COVID-19 в Украине
За минувшие сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 5 397 человек. Известно о 93 смертях вследствие течения недуга.
Зато отрицательный результат теста на COVID-19, который свидетельствует о выздоровлении, получили 2 263 пациента. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии СНБО Украины, пишет 24 канал.
Читайте также Как действовать при подозрении на COVID-19: В Минздраве напомнили о важности мобильных бригад
Статистика распространения коронавируса в областях
- Киев – 25 896 (+422);
- Харьковская область – 22 712 (+576);
- Львовская область – 21 923 (+227);
- Черновицкая область – 15 757 (+168);
- Одесская область – 15 704 (+367);
- Тернопольская область – 14 979 (+242);
- Ивано-Франковская область – 14 693 (+131);
- Ровненская область – 13 798 (+266);
- Закарпатская область – 10 473 (+100);
- Киевская область – 10 490 (+199);
- Волынская область – 9 199 (+162);
- Днепропетровская область – 7 994 (+306);
- Хмельницкая область – 7 732 (+259);
- Житомирская область – 7 457 (+236) ;
- Винницкая область – 7 197 (+123);
- Сумская область – 6 197 (+312);
- Черниговская область – 5 066 (+159);
- Запорожская область – 5 007 (+145);
- Черкасская область – 5 153 (+236);
- Донецкая область – 5 118 (+294);
- Николаевская область – 4 154 (+129);
- Полтавская область – 3 685 (+188);
- Херсонская область – 1 636 (+45);
- Луганская область – 1 480 (+86);
- Кировоградская область – 1 234 (+19);
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter