Міністр охорони здоров'я Максим Степанов переконаний, що в Україні мінімальна зарплата лікарів повинна становити не менше 20 тисяч гривень.

Під час брифінгу, проведеного 17 липня, Степанов сказав, що мінімальна зарплата лікаря після закінчення інтернатури повинна складати 20–25 тисяч гривень, повідомляє 24 канал.

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Оскільки підвищити заробітну плату до такого рівня одномоментно достатньо складно, то МОЗ ініціювало поетапний її перегляд.

Відтак, вже з 1 вересня 2020 року в середньому зарплата лікарів буде підвищена на 3,5 тисячі гривень. Натомість середнім медпрацівникам заробітну плату планують підвищити на 2,5 тисячі, а молодшим на 1,25 тисячі.

Це системне рішення, щоб рухатися до того, аби зарплата медиків була на високому рівні», - підкреслив Максим Степанов

– сказав Степанов після брифінгу після засідання уряду.

Зазначимо, що 1 вересня Кабмін прийняв рішення про виділення додаткових коштів на підвищення зарплат медикам.

За словами Степанова, кошти будуть спрямовувати до закладів охорони здоров’я, які належать до сфери управління МОЗ, а також до закладів охорони здоров’я комунальної власності через НСЗУ (так званий мотиваційний пакет) та структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій.