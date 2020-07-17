Министр здравоохранения Максим Степанов уверен, что в Украине минимальная зарплата врачей должна составлять не менее 20 тысяч гривен.

Во время брифинга 17 июля Степанов сказал, что минимальная зарплата врача после окончания интернатуры должна составлять 20-25 тысяч гривен, сообщает 24 канал.

Напомним В Минздраве заявили о повышении зарплаты медикам и новых тарифах финансирования отрасли

Поскольку повысить заработную плату до такого уровня одномоментно достаточно сложно, то Минздрав инициировал поэтапный ее пересмотр.

Следовательно, уже с 1 сентября 2020 года в среднем зарплата врачей будет повышена на 3,5 тысячи гривен. Взамен средним медработникам заработную плату планируют повысить на 2,5 тысячи, а младшим на 1,25 тысячи.

Это системное решение, чтобы двигаться к тому, чтобы зарплата медиков была на высоком уровне,

– сказал Степанов после брифинга после заседания правительства.

Отметим, что 1 сентября Кабмин принял решение о выделении дополнительных средств на повышение зарплат медикам.

По словам Степанова, средства будут направлять в учреждения здравоохранения, которые относятся к сфере управления Минздрава, а также в учреждения здравоохранения коммунальной собственности через НСЗУ (так называемый мотивационный пакет) и структурные подразделения по вопросам здравоохранения областных и Киевской городской государственных администраций.