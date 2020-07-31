Упродовж останніх двох тижнів на Буковині все частіше фіксують випадки інфікування коронавірусом під час великих банкетів. Усе через те, що люди стають більш безпечнішими: не дотримуються маскового режиму, соціального дистанціювання та беруть участь у масових заходах.

У цьому переконана головна санітарна лікарка Чернівецької області Наталя Гопко. Про інфікування під час великих банкетів на Буковині вона розповіла в коментарі місцевому виданню molbuk.ua.

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У нас є результати розслідування, які дають підтвердження захворювання серед гостей великих банкетів на весіллях, хрестинах. Такі випадки зареєстровані впродовж останніх двох тижнів. Зараз маємо інформацію приблизно про 20 хворих з-поміж гостей одного урочистого заходу,

– зауважила вона.

Що ще про зростання кількості хворих на Буковині розповіла медик:

За словами Наталі Гопко, кількість хворих у регіоні почала зростати з кінця минулого тижня.

Ситуація є закономірною, зважаючи на пожвавлення спілкування, відновлення банкетів, активне подорожування.

За її словами, люди з кожним днем стають дедалі безпечнішими.

"У нас є багато людей, які не дотримуються маскового режиму, не дотримуються дистанції. А поки є хворі люди, захворювання буде передаватися", – уточнила головна санітарна лікарка регіону.

Епідеміологи стверджують, що один із важливих чинників зростання кількості хворих – це святкування великих весіль у ресторанах.

Відтак, впродовж кількох тижнів за кількістю хворих на Буковині лідирують Кіцманський і Путильський район та Чернівці.

Поїдьте трасою у Кіцманському районі – біля ресторанів десятки авто, і можна лише здогадатися, скільки людей всередині. Зараз добігає повний інкубаційний період від завершення Петрівського посту. Впродовж цих двох тижнів і у вихідні, і у будні дні люди святкують, не відмовляючись від велелюдних банкетів", – додала Гопко.

За якими правилами можна проводити святкування:

За правилами, гості мають розташовуватися на відстані 1,5 – 2 метри.

Також є норма – 5 квадратних метрів, що мають бути розраховані на людину.

Якщо є банкет на 50 людей, то заклад має бути на 250 квадратних метрів.

"Цього ніхто не дотримується. Я розумію, що всім хочеться радості, спілкування, але потрібно пам’ятати, що навіть молоді дужі люди можуть принести хворобу додому і спровокувати важкий перебіг хвороби у своїх рідних", – зазначила лікарка.

Яка ситуація з коронавірусом на Буковині: коротко