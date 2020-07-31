На протяжении последних двух недель на Буковине все чаще фиксируют случаи инфицирования коронавирусом во время больших банкетов. Все потому, что люди становятся более беспечными: не соблюдают масочный режим, социальное дистанцирование и участвуют в массовых мероприятиях.

В этом убеждена главный санитарный врач Черновицкой области Наталья Гопко. Об инфицировании во время больших банкетов на Буковине она рассказала в комментарии местному изданию molbuk.ua.

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У нас есть результаты расследования, которые дают подтверждение заболевания среди гостей больших банкетов на свадьбах, крестинах. Такие случаи зарегистрированы в течение последних двух недель. Сейчас есть информация примерно о 20 больных среди гостей одного торжественного мероприятия,

– отметила она.

Что еще о росте количества больных на Буковине рассказала медик:

По словам Натальи Гопко, количество больных в регионе начало расти с конца прошлой недели.

Ситуация закономерная, учитывая оживление общения, восстановление банкетов, активные путешествия.

По ее словам, люди с каждым днем ​​становятся все более беспечными.

"У нас есть много людей, которые не придерживаются масочного режима, не соблюдают дистанцию. А пока есть больные люди, заболевание будет передаваться", – уточнила главный санитарный врач региона.

Эпидемиологи утверждают, что один из важных факторов роста количества больных – это празднование больших свадеб в ресторанах.

В течение нескольких недель по количеству больных на Буковине лидируют Кицманский и Путильский район и Черновцы.

Поезжайте по трассе в Кицманском районе – возле ресторанов десятки авто, и можно только догадываться, сколько людей внутри. Сейчас подходит к концу полный инкубационный период от завершения Петровского поста. В течение этих двух недель и в выходные, и в будние дни люди празднуют, не отказываясь от многолюдных банкетов",

– добавила Гопко.

По каким правилам можно проводить празднования:

По правилам, гости должны располагаться на расстоянии 1,5 – 2 метра.

Также есть норма – 5 квадратных метров, которые должны быть рассчитаны на человека.

Если банкет на 50 человек, то заведение должно быть на 250 квадратных метров.

"Этого никто не соблюдает. Я понимаю, что всем хочется радости, общения, но нужно помнить, что даже молодые сильные люди могут принести болезнь домой и спровоцировать тяжелое течение болезни у своих родных", – отметила врач.

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