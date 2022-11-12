Прорив у лікуванні паралічу: вже 9 пацієнтів стали на ноги

За допомогою поєднання електростимуляції та інтенсивної фізіотерапії дев’ятьом людям із хронічними травмами хребта вдалося відновити здатність ходити.

Науковці зі швейцарської дослідницької групи NeuroRestore визначили точні групи нервових клітин, які потрібно стимулювати, завдяки дослідам над мишами.

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Усі учасники дослідження страждали від сильного або повного паралічу внаслідок пошкодження спинного мозку. Але всі відразу помітили покращення – вони зберігалися за 5 місяців.

Нове дослідження паралічу

Нервові клітини, які відповідають за ходьбу, розміщуються в відділі спинного мозку, яка проходить через нижню частину спини. Травми спинного мозку можуть перервати ланцюжок сигналів від мозку, призводячи до паралічу, навіть якщо ці специфічні поперекові нейрони неушкоджені.

Попередні дослідження показали, що електрична стимуляція спинного мозку може лікувати такий параліч, але було незрозуміло, як саме. Але тепер вчені випробували технологію під назвою епідуральна електрична стимуляція.

Як паралізовані люди стали на ноги

Спершу науковці проводили досліди на тваринах, а потім методику випробували на 9 добровольцях. Спинний мозок стимулювався хірургічно імплантованим нейромедіатором. Тим часом пацієнти також пройшли процес інтенсивної реабілітації, який включав роботизовану систему підтримки, яка допомагала їм під час руху в різних напрямках.

Пацієнти проходили стимуляцію та реабілітацію 4 – 5 разів на тиждень протягом 5 місяців. За цей час всі учасники дослідження змогли зробити кроки за допомогою ходунків.

Як відбувалася реабілітація: дивитись відео