Ученые из швейцарской исследовательской группы NeuroRestore определили точные группы нервных клеток, которые нужно стимулировать благодаря опытам над мышами.

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Все участники исследования страдали сильным или полным параличом вследствие повреждения спинного мозга. Но все сразу заметили улучшение – они хранились за 5 месяцев.

Новое исследование паралича

Нервные клетки, отвечающие за ходьбу, размещаются в отделе спинного мозга, которая проходит через нижнюю часть спины. Травмы спинного мозга могут прервать цепочку сигналов от мозга, приводя к параличу, даже если эти специфические поясничные нейроны не повреждены.

Предыдущие исследования показали, что электрическая стимуляция спинного мозга может лечить такой паралич, но было непонятно как именно. Но теперь ученые опробовали технологию под названием эпидуральная электрическая стимуляция.

Как парализованные люди встали на ноги

Сначала ученые проводили опыты на животных, а затем методику опробовали на 9 добровольцах. Спинной мозг стимулировался хирургически имплантированным нейромедиатором. Тем временем пациенты также прошли процесс интенсивной реабилитации, включавший роботизированную систему поддержки, которая помогала им при движении по разным направлениям.

Пациенты проходили стимуляцию и реабилитацию 4-5 раз в неделю в течение 5 месяцев. За это время все участники исследования смогли сделать шаги с помощью ходунков.

Как происходила реабилитация: смотреть видео