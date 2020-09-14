Британські дослідники планують розпочати випробування інгаляційних вакцин проти коронавірусу. На їхню думку, введення дози безпосередньо в легені може дати кращу імунну відповідь, ніж звичайні уколи.

Дослідники Імперського коледжу Лондона використають дві провідні вакцини проти COVID-19, щоб вивчити можливості їхнього інгаляційного введення, пише видання ВВС.

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Команда використовуватиме два фаворити, які вже перебувають у стадії розробки – Оксфордську вакцину та Imperial, яку у червні почали тестувати на людях.

Близько 30 здорових добровольців отримають вакцину у формі аерозолю. Зазначається, що вакцинація від сезонного грипу також може проводитися у вигляді спрею, а не ін'єкції.

Поточна пандемія викликана респіраторним вірусом, який насамперед заражає людей через клітини, що вистилають ніс, горло і легені. Тому дуже важливо з'ясувати, чи може пряма дія на дихальні шляхи забезпечити ефективну відповідь в порівнянні з вакциною, що вводиться в м'язи,

– заявив провідний дослідник доктор Кріс Чиу.



Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу