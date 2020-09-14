Британские исследователи планируют начать испытания ингаляционных вакцин против коронавируса. По их мнению, введение дозы непосредственно в легкие может дать лучший иммунный ответ, чем обычные уколы.

Исследователи Имперского колледжа Лондона используют две ведущие вакцины против COVID-19, чтобы изучить возможности их ингаляционного введения, пишет издание ВВС.

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Команда будет использовать два фаворита, которые уже находятся в стадии разработки – Оксфордскую вакцину и Imperial, которую в июне начали тестировать на людях.

Около 30 здоровых добровольцев получат вакцину в форме аэрозоля. Отмечается, что вакцинация от сезонного гриппа также может проводиться в виде спрея, а не инъекции.

Текущая пандемия вызвана респираторным вирусом, который прежде всего заражает людей через клетки, находящиеся в носу, горле и легких. Поэтому очень важно выяснить, может ли прямое действие на дыхательные пути обеспечить эффективный ответ по сравнению с вакциной, которая вводится в мышцы,

– заявил ведущий исследователь доктор Крис Чиу.



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