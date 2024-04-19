В Ужгороді на зупинці помер чоловік: швидка їхала пів години

В Ужгороді чоловік помер на автобусній зупинці не дочекавшись швидкої. Загиблому стало зле раптово, очевидці відразу викликали швидку, але та приїхала аж через 30 хвилин після виклику.

За цим фактом у Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги почали службове розслідування, ідеться у повідомленні "103 Закрраття" у фейсбуці. 24 Канал розповідає, що відомо про інцидент.

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Водночас люди, які стали свідками події, звинуватили медиків у тому, що вони їхали на виклик майже півгодини. При цьому у мережі інші користувачі звинуватили і очевидців. Мовляв, поруч із зупинкою, де чоловіку стало зле, розташована лікарня.

У Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги висловили співчуття родині померлого та пообіцяли оприлюднити результати службового розслідування.

Зазначають, що наразі детально аналізуються всі телефонні дзвінки, які надійшли на лінію 103 у зазначений час. У ході розслідування з'ясують, скільки хвилин пройшло від надходження виклику до передачі завдання медичній бригаді. Зокрема, за допомоги системи GPS перевіряють час виїзду бригади та прибуття на місце події.

Також у коментарях під постом медзакладу користувачі пишуть, що якби на місці події були люди, які вміють надавати домедичну допомогу, це могло би зіграти вирішальну роль у порятунку чоловіка до приїзду швидкої.