Місяць у комі та ураження шкіри до кісток: дівчинку з ускладненнями вітрянки рятували у Львові
Джерело:Перше медичне об'єднання Львова
Однорічна дівчинка внаслідок вітрянки пережила зупинку серця та місяць провела в комі. Її вдалось врятувати. Хірурги відновили дитині м'які тканини, які були ушкоджені аж до кісток.
Спершу за життя дівчинки боролися лікарі в Рівному, далі – львівські фахівці.
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Дівчинка захворіла на вітрянку
У червні мама Мілани виявила на її тілі характерний висип, який вказував про вітряну віспу. Дівчинці тоді було 1 рік і 9 місяців. Педіатр на Рівненщині, звідки родом сім'я, підтвердив діагноз.
І якщо спершу малеча почувалася добре, уже через годину після огляду лікаря її стан різко погіршився – шкіра посиніла.
Ускладнення
До лікарні в Рівному Мілану доправили вже із зупинкою серця. Там її вдалося реанімувати. У стані медикаментозної коми дитину перевезли до Львова – у дитячу лікарню святого Миколая.
"Анестезіологи продовжували здійснювати заходи інтенсивної терапії. Підтримували ослаблений організм висококалорійним та білковим харчуванням через зонд", – розповіли у лікарні.
На тілі виникли рани
Паралельно хірурги почали лікувати глибокі рани, які з'явились на тілі дитини через ускладнення – у дівчинки розвинулась флегмона — гнійне запалення м'яких тканин. Рани досягали м'язів і кісток.
Лікарі пояснили, що дівчинка просто розчесала висипку і в маленькі ранки потрапили мікроби.
"Такі запальні процеси можуть дуже швидко поширюватися – лише за кілька годин", – зазначила хірург Лариса Шевченко.
Маленька Мілана разом з мамою / Фото Першого медичного об'єднання Львова
Дівчинка одужала
Мілана пробула в лікарні близько 3 тижнів. Коли вона опритомніла, рани були достатньо чистими, щоб провести операцію із закриття дефектів.
На ушкоджені ділянки медики пересадили власну шкіру дитини з лівого стегна. Операція пройшла успішно.