Спершу за життя дівчинки боролися лікарі в Рівному, далі – львівські фахівці.

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Дівчинка захворіла на вітрянку

У червні мама Мілани виявила на її тілі характерний висип, який вказував про вітряну віспу. Дівчинці тоді було 1 рік і 9 місяців. Педіатр на Рівненщині, звідки родом сім'я, підтвердив діагноз.

І якщо спершу малеча почувалася добре, уже через годину після огляду лікаря її стан різко погіршився – шкіра посиніла.

Ускладнення

До лікарні в Рівному Мілану доправили вже із зупинкою серця. Там її вдалося реанімувати. У стані медикаментозної коми дитину перевезли до Львова – у дитячу лікарню святого Миколая.

"Анестезіологи продовжували здійснювати заходи інтенсивної терапії. Підтримували ослаблений організм висококалорійним та білковим харчуванням через зонд", – розповіли у лікарні.

На тілі виникли рани

Паралельно хірурги почали лікувати глибокі рани, які з'явились на тілі дитини через ускладнення – у дівчинки розвинулась флегмона — гнійне запалення м'яких тканин. Рани досягали м'язів і кісток.

Лікарі пояснили, що дівчинка просто розчесала висипку і в маленькі ранки потрапили мікроби.

"Такі запальні процеси можуть дуже швидко поширюватися – лише за кілька годин", – зазначила хірург Лариса Шевченко.



Маленька Мілана разом з мамою / Фото Першого медичного об'єднання Львова

Стан дівчинки вдалось стабілізувати, її прооперувати та вже виписали / Першого медичного об'єднання Львова

Дівчинка одужала

Мілана пробула в лікарні близько 3 тижнів. Коли вона опритомніла, рани були достатньо чистими, щоб провести операцію із закриття дефектів.

На ушкоджені ділянки медики пересадили власну шкіру дитини з лівого стегна. Операція пройшла успішно.