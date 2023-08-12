Внаслідок цього помер 11-річний хлопчик. Інцидент стався у Міській багатопрофільній клінічній лікарні матері та дитини імені Руднєва.

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11-річний хлопчик помер після операції

У МОЗ зазначили, що попередньо мовиться про медпрепарати для внутрішньовенного наркозу. На партію підозрюваних у побічній дії препаратів вже наклали карантин та вилучили з обігу в медзакладі.

Окрім цього, Держлікслужба проводить власне розслідування, за результатами якого ухвалюватиме відповідні управлінські рішення. Відомо, що медпрепарати лікарня закуповувала самостійно, тобто їх не отримували через централізовані закупівлі.

У лікарні тривають слідчі дії. Працює відповідна комісія та правоохоронці. Постраждалих пацієнтів переведено до інших медичних закладів, де їм надається необхідна медична допомога,

– повідомили у МОЗ.

Станом на 17:40 12 серпня відомо про 11 постраждалих, серед яких – 5 дорослих та 6 дітей. На жаль, одну дитину врятувати не вдалося.

"Напередодні вночі 11-річний хлопчик помер. Висловлюємо глибокі співчуття рідним", – мовиться у повідомленні.

Постраждалі наразі перебувають:

5 дітей у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні у стані середньої тяжкості;

5 дорослих пацієнтів у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова, стан двох з них оцінюється як важкий.

За їхні життя продовжують боротися лікарі. Більше деталей обіцяють повідомити згодом.

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Розпочалося розслідування

У Дніпропетровській обласній прокуратурі повідомили, що правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітнім дітям.

"За даними слідства, в одній із лікарень міста Дніпро проведено оперативні втручання 4 дорослим та 5 дітям віком від 3 до 17 років. У післяопераційний період у декількох пацієнтів виявлено погіршення самопочуття та життєзагрозливий стан організму. На ранок 12 серпня 2023 року в реанімаційному відділенні помер 11-річний хлопчик", – мовиться у повідомленні.

Слідчі встановили, що пацієнтам вводили однаковий препарат. Номер партії вже відомий, тож у лікарняній мережі області зупинили його використання.

Наразі тривають слідчі дії, встановлюють всі обставини та причетність співробітників закладу. Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської ОВА створив комісію щодо перевірки надання медичної допомоги в лікарні.



Слідчі встановлюють обставини трагедії / Фото Дніпропетровської облпрокуратури