В результате умер 11-летний мальчик. Инцидент произошел в Городской многопрофильной клинической больнице матери и ребенка имени Руднева.

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11-летний мальчик умер после операции

В Минздраве отметили, что предварительно речь идет о медпрепаратах для внутривенного наркоза. На партию подозреваемых в побочном действии препаратов уже наложили карантин и изъяли из обращения в медучреждении.

Кроме того, Гослекслужба проводит собственное расследование, по результатам которого будет принимать соответствующие управленческие решения. Известно, что медпрепараты больница закупала самостоятельно, то есть их не получали через централизованные закупки.

В больнице продолжаются следственные действия. Работает соответствующая комиссия и правоохранители. Пострадавшие пациенты переведены в другие медицинские учреждения, где им предоставляется необходимая медицинская помощь,

– сообщили в Минздраве.

По состоянию на 17:40 12 августа известно об 11 пострадавших, среди которых – 5 взрослых и 6 детей. К сожалению, одного ребенка спасти не удалось.

"Накануне ночью 11-летний мальчик умер. Выражаем глубокие соболезнования родным", – говорится в сообщении.

Пострадавшие в настоящее время находятся:

5 детей – в Днепропетровской областной клинической больнице в состоянии средней тяжести;

5 взрослых пациентов – в Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова, состояние двух из них оценивается как тяжелое.

За их жизнь продолжают сражаться врачи. Больше деталей обещают сообщить впоследствии.

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Началось расследование

В Днепропетровской областной прокуратуре сообщили, что правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками, что повлекло тяжкие последствия несовершеннолетним детям.

"По данным следствия, в одной из больниц города Днепра проведены оперативные вмешательства 4 взрослым и 5 детям в возрасте от 3 до 17 лет. В послеоперационный период у нескольких пациентов выявлено ухудшение самочувствия и угрожающее жизни состояние организма. На утро 12 августа 2023 года в реанимационном отделении умер 11-летний мальчик", – говорится в сообщении.

Следователи установили, что пациентам вводили одинаковый препарат. Номер партии уже известен, поэтому в больничной сети области остановили его использование.

В настоящее время продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства и причастность сотрудников заведения. Департамент здравоохранения Днепропетровской ОВА создал комиссию по проверке оказания медицинской помощи в больнице.



Следователи устанавливают обстоятельства трагедии / Фото Днепропетровской облпрокуратуры