Українські військові медики отримали зі США спеціальні захисні костюми

Українські військові медики отримали 5000 комплектів спеціальних захисних костюмів та бахіл. Це відбулося за сприяння Агентства зменшення загрози Міністерства оборони США.

Пресслужба Командування Медичних сил Збройних Сил України розповіла, що "санітарно-епідеміологічне управління Командування Медичних сил Збройних Сил України, за сприяння Агентства зменшення загрози Міністерства оборони США, отримало 5000 комплектів спеціальних захисних костюмів та бахіл".

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У повідомленні мовиться, що "ці засоби індивідуального захисту найближчим часом передадуть у регіональні санітарно-епідеміологічні управління та мобільні лабораторії, які перебувають у районі проведення Операції Об'єднаних сил".

Медичний персонал використовуватиме їх "при роботі з хворими на гостру респіраторну хворобу COVID-19 та при проведенні лабораторних досліджень небезпечного біологічного матеріалу".

Ця допомога повністю забезпечить потребу лікарів-епідеміологів і фахівців мікробіологічних лабораторій санітарно-епідеміологічних підрозділів Медичних сил ЗСУ у засобах захисту та посилить їх спроможності у боротьбі з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 в українському війську

– наголосили у ЗСУ.

Пресслужба Медичних сил Збройних Сил України висловила "слова щирої вдячності Агентству зменшення загрози Міністерства оборони США за співпрацю та допомогу у боротьбі із пандемією COVID-19".