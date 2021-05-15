Пресс-служба Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины рассказала, что "санитарно-эпидемиологическое управление Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, при содействии Агентства уменьшения угрозы Министерства обороны США, получило 5000 комплектов специальных защитных костюмов и бахил".

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В сообщении говорится, что "эти средства индивидуальной защиты в ближайшее время передадут в региональные санитарно-эпидемиологические управления и мобильные лаборатории, которые находятся в районе проведения операции Объединенных сил".

Медицинский персонал использовать их "при работе с больными острой респираторной болезнью COVID-19 и при проведении лабораторных исследований опасного биологического материала".

Эта помощь полностью обеспечит потребность врачей-эпидемиологов и специалистов микробиологических лабораторий санитарно-эпидемиологических подразделений Медицинских сил ВСУ в средствах защиты и усилит их способности в борьбе с распространением коронавирусной болезни COVID-19 в украинской армии

– отметили в ВСУ.

Пресс-служба Медицинских сил Вооруженных Сил Украины выразила "слова искренней благодарности Агентству уменьшения угрозы Министерства обороны США за сотрудничество и помощь в борьбе с пандемией COVID-19".