За тиждень кількість хворих зменшилась на 37%, – Кузін про COVID-19

Ігор Кузін розповів, що кількість хворих на коронавірус зменшилась. Така ситуація спостерігається вже другий тиждень поспіль.

Відповідну інформацію Ігор Кузін розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини". Він також пояснив, яка ситуація з вакцинацією від COVID.

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В Україні зменшилась кількість хворих на коронавірус

За минулий тиждень у нас було виявлено майже 22 тисячі випадків COVID, і це майже на 37% менше, ніж тижнем раніше, коли ми реєстрували майже 36 тисяч таких випадків,

– заявив головний державний санітарний лікар.

За його даними, зменшилася також кількість госпіталізацій через коронавірус. Зокрема:

минулого тижня у лікарні доправили 4 700 осіб з COVID-19;

а позаминулого – 6 100 людей.

Проте, за даними Ігоря Кузіна, в Україні не збільшується кількість щеплень, попри наявні запаси вакцини. Головний санітарний лікар також уточнив, що:

станом на 18 жовтня одну дозу вакцини отримали 52% громадян, дві дози – 50%;

проте, для колективного імунітету або для того, щоб вакцинація мала істотний вплив на епідемічний процес, потрібно досягти щонайменше 80 – 90% щеплень.

Ігор Кузін також зауважив, що зазвичай під час епідемічного сезону підйому захворюваності на грип, ця інфекція витісняє коронавірус. Та лікар запевнив, що від ГРВІ в Україні також буде вакцина.

В Україні перевірятимуть стічні води на коронавірус

Варто пригадати, що 12 жовтня у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що в Україні перевірятимуть стічні води на коронавірус. Це потрібно для того, щоб кількісно оцінити та зрозуміти його загальну присутність у популяції. До прикладу, такі дослідження вже проводять групи фахівців у Нідерландах, Австралії, США, Франції, Італії, Австрії.

В Україні їх проведуть у Кіровоградській, Львівській, Дніпропетровській та Чернівецькій областях

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