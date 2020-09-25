В Україні зареєстрували 3 565 нових хворих на коронавірус, ще 70 інфікованих померли
Від учора в Україні зафіксували 3 565 випадків зараження коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. Тож станом на 25 вересня загальна кількість виявлених хворих складає 191 671.
Згідно з даними РНБО України, нині у країні зареєстровано 102 711 активних хворих, повідомляє 24 канал.
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Отже, загальна кількість підтверджених випадків інфікування коронавірусом в Україні складає 191 671. Від початку пандемії внаслідок хвороби померли 3 827 людей. 70 смертей зареєстрували за минулу добу.
Натомість виписали ще 1 657 пацієнтів. Оскільки останній ПЛР-тест за зразками цих пацієнтів показав негативний результат, згідно з протоколом МОЗ України вважається, що вони вже одужали. Станом на сьогодні хворобу подолали 85 133 громадян.
Так, від учора хворобу виявили ще у 3 565 людей. Найбільшу кількість нових інфікованих зафіксували у столиці – нині Київ повідомив про 380 випадків зараження.
Поширення COVID-19 в Україні станом на 25 вересня
- Вінницька область – 5653 (+97);
- Волинська область – 7362 (+127);
- Дніпропетровська область – 4917 (+225);
- Донецька область – 2851 (+84);
- Житомирська область – 5403 (+141);
- Закарпатська область – 9490 (+74);
- Запорізька область – 3428 (+140);
- Івано-Франківська область – 13080 (+128);
- Кіровоградська область – 1052 (+13);
- Київ – 21045 (+380);
- Київська область – 8430 (+144);
- Львівська область – 19465 (+215);
- Луганська область – 894 (+53);
- Миколаївська область – 2782 (+65);
- Одеська область – 12470 (+161);
- Полтавська область – 1752 (+75);
- Рівненська область – 11774 (+153);
- Сумська область – 3474 (+122);
- Тернопільська область – 12579 (+245);
- Харківська область – 16490 (+297);
- Херсонська область – 954 (+49);
- Хмельницька область – 5361 (+176);
- Чернівецька область – 13736 (+174);
- Черкаська область – 3459 (+104);
- Чернігівська область – 3770 (+123).
У МОЗ зазначають, що у статистиці немає даних з окупованих території Донецької та Луганської областей, а також з анексованих АР Крим і міста Севастополя.
Пацієнти у групі ризику, які потребують госпіталізації при COVID-19 / Інфографіка 24 каналу