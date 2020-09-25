Від учора в Україні зафіксували 3 565 випадків зараження коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. Тож станом на 25 вересня загальна кількість виявлених хворих складає 191 671.

Згідно з даними РНБО України, нині у країні зареєстровано 102 711 активних хворих, повідомляє 24 канал.

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Отже, загальна кількість підтверджених випадків інфікування коронавірусом в Україні складає 191 671. Від початку пандемії внаслідок хвороби померли 3 827 людей. 70 смертей зареєстрували за минулу добу.

Натомість виписали ще 1 657 пацієнтів. Оскільки останній ПЛР-тест за зразками цих пацієнтів показав негативний результат, згідно з протоколом МОЗ України вважається, що вони вже одужали. Станом на сьогодні хворобу подолали 85 133 громадян.

Так, від учора хворобу виявили ще у 3 565 людей. Найбільшу кількість нових інфікованих зафіксували у столиці – нині Київ повідомив про 380 випадків зараження.

Поширення COVID-19 в Україні станом на 25 вересня

Вінницька область – 5653 (+97);

Волинська область – 7362 (+127);

Дніпропетровська область – 4917 (+225);

Донецька область – 2851 (+84);

Житомирська область – 5403 (+141);

Закарпатська область – 9490 (+74);

Запорізька область – 3428 (+140);

Івано-Франківська область – 13080 (+128);

Кіровоградська область – 1052 (+13);

Київ – 21045 (+380);

Київська область – 8430 (+144);

Львівська область – 19465 (+215);

Луганська область – 894 (+53);

Миколаївська область – 2782 (+65);

Одеська область – 12470 (+161);

Полтавська область – 1752 (+75);

Рівненська область – 11774 (+153);

Сумська область – 3474 (+122);

Тернопільська область – 12579 (+245);

Харківська область – 16490 (+297);

Херсонська область – 954 (+49);

Хмельницька область – 5361 (+176);

Чернівецька область – 13736 (+174);

Черкаська область – 3459 (+104);

Чернігівська область – 3770 (+123).

У МОЗ зазначають, що у статистиці немає даних з окупованих території Донецької та Луганської областей, а також з анексованих АР Крим і міста Севастополя.



Пацієнти у групі ризику, які потребують госпіталізації при COVID-19 / Інфографіка 24 каналу