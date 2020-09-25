Вчера в Украине зафиксировали 3 565 случаев заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Поэтому по состоянию на 25 сентября общее количество выявленных больных составляет 191 671.

Согласно данным СНБО Украины, сейчас в стране зарегистрировано 102 711 активных больных, сообщает24 канал.

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Следовательно, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине составляет 191 671. От начала пандемии вследствие болезни умерли 3 827 человек. 70 смертей зарегистрировали за минувшие сутки.

Однако выписали еще 1 657 пациентов. Поскольку последний ПЦР-тест по образцам этих пациентов показал отрицательный результат, согласно протоколу Минздрава Украины считается, что они уже выздоровели. По состоянию на сегодня болезнь преодолели 85 133 граждан.

Так, со вчерашнего дня болезнь обнаружили еще у 3 565 человек. Наибольшее количество новых инфицированных зафиксировали в столице – сейчас Киев сообщил о 380 случаях заражения.

Распространение COVID-19 в Украине по состоянию на 25 сентября

Винницкая область – 5653 (+97);

Волынская область – 7362 (+127);

Днепропетровская область – 4917 (+225);

Донецкая область – 2851 (+84);

Житомирская область – 5403 (+141);

Закарпатская область – 9490 (+74);

Запорожская область – 3428 (+140);

Ивано-Франковская область – 13080 (+128);

Кировоградская область – 1052 (+13);

Киев – 21045 (+380);

Киевская область – 8430 (+144);

Львовская область – 19465 (+215);

Луганская область – 894 (+53);

Николаевская область – 2782 (+65);

Одесская область – 12470 (+161);

Полтавская область – 1752 (+75);

Ровненская область – 11774 (+153);

Сумская область – 3474 (+122);

Тернопольская область – 12579 (+245);

Харьковская область – 16490 (+297);

Херсонская область – 954 (+49);

Хмельницкая область – 5361 (+176);

Черновицкая область – 13736 (+174);

Черкасская область – 3459 (+104);

Черниговская область – 3770 (+123).

В Минздраве отмечают, что в статистике нет данных с оккупированных территории Донецкой и Луганской областей, а также с аннексированных АР Крым и города Севастополя.

Пациенты в группе риска, нуждающиеся в госпитализации при COVID-19 / инфографика 24 канала