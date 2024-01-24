В Україні виявили новий штам коронавірусу

У першому місяці 2024 року в Україні зареєстрували 9 випадків зараження субваріантом коронавірусу штаму Омікрон відомим як JN.1, або "Дженні".

Новий штам коронавірусу в Україні

Про це повідомив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін. Він зазначив, що такі випадки були зареєстровані у п'яти регіонах.

Також на тему Куди дівся коронавірус: останні новини про COVID-19

Ігор Кузін “Три випадки – на Сумщині, по два – у Волинській і Черкаській областях та по одному – у Рівненській і Запорізькій областях. Вірус SARS-CoV-2 постійно мутує та ухиляється від імунної відповіді, тобто швидше вражає ослаблений імунітет, тож захворіти можуть навіть раніше вакциновані. Однак набутий після вакцинації імунітет знижує ризики ускладнень під час хвороби”.

Лише один із заражених був повністю вакцинований проти COVID-19. У більшості випадків хвороба проходила в легкій або середньої форми важкості та лише одного пацієнта довелося госпіталізувати. Вік пацієнтів варіювався від 27 до 73 років.

Виявити випадки зараження субваріантом JN.1 в Україні стало можливим завдяки методу секвенування, що дозволяє генетично декодувати вірус і виявити мутації в його геномі.

Що відомо про субваріант "Дженні"

Субваріант "Дженні" вперше виявили в США у вересні 2023 року. ВООЗ визначила його як субваріант штаму Омікрон, що викликає інтерес через його швидке поширення. Згідно з даними Центру з контролю та профілактики хвороб США (CDC), приблизно 62% усіх випадків SARS-CoV-2 станом на 5 січня були пов'язані з JN.1.

ВООЗ зауважила, що ризик після зараження субваріантом "Дженні" для людей є невеликим. Крім того, вони підкреслили, що поточні вакцини надають захист від цього нового субваріанту.