Новый штамм коронавируса в Украине.

Об этом сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин. Он отметил, что подобные случаи были зарегистрированы в пяти регионах.

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Игорь Кузин “Три случая – на Сумщине, по два – в Волынской и Черкасской областях и по одному – в Ровенской и Запорожской областях. Вирус SARS-CoV-2 постоянно мутирует и уклоняется от иммунного ответа, то есть скорее поражает ослабленный иммунитет, так что заболеть могут даже раньше вакцинированные. Однако приобретенный после вакцинации иммунитет снижает риск осложнений во время болезни”.

Только один из зараженных был полностью вакцинирован против COVID-19. В большинстве случаев болезнь проходила в легкой или средней форме тяжести, и только одного пациента пришлось госпитализировать. Возраст пациентов варьировался от 27 до 73 лет.

Выявить случаи заражения субвариантом JN.1 в Украине стало возможным благодаря методу секвенирования, позволяющему генетически декодировать вирус и выявить мутации в его геноме.

Что известно о субварианте "Дженни"

Субвариант "Дженни" впервые обнаружили в США в сентябре 2023 года. ВОЗ определила его как субвариант штамма Омикрон, вызывающий интерес из-за его быстрого распространения. Согласно данным Центра по контролю и профилактике болезней США (CDC), примерно 62% всех случаев SARS-CoV-2 по состоянию на 5 января были связаны с JN.1.

ВОЗ отметила, что риск после заражения субвариантом "Дженни" для людей невелик. Кроме того, они подчеркнули, что текущие вакцины оказывают защиту от этого нового субварианта.