Показник захворюваності на коронавірус серед населення зріс і становить 66,7 на 100 тисяч людей. В Офісі Президента виділили окремі спалахи інфекції в країні.

Володимир Зеленський провів традиційну нараду з представниками уряду, правоохоронних органів та відповідних відомств щодо запобігання поширенню коронавірусу, повідомляє Офіс Президента.

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Зокрема, під час наради виділили спалах коронавірусу у НТУУ "КПІ" та у Свято-Феодосіївському монастирі. На території обох приміщень проводять дезінфекцію.

Через епідемічну ситуацію, основні християнські конфесії відмовилися від хресної ходи до Дня Хрещення Русі. У Міністерстві внутрішніх справ додали, що через порушення карантинних норм закрили 37 нічних клубів.

Сьогодні відповідальність щодо здоров'я лежить на кожному власнику бізнесу, директорі закладу, менеджері, відвідувачі. Кожен несе відповідальність за той епідемічний стан, у якому перебуватиме країна найближчим часом. І я вдячний усім, хто розуміє цю відповідальність. Ми всі прагнемо повернення до звичайного ритму життя. Але зробити це зможемо, лише здолавши коронавірусну інфекцію,

– заявив Володимир Зеленський.

В ОП повідомили, що у КПІ було виявлено 152 випадки зараження коронавірусом. Натомість вчора пресслужба університету повідомляла про 52 хворих у гуртожитку №12, в якому проживають 152 людини.

Зазначимо, що поки що від університету не надходила інформація про нові випадки зараження коронавірусною інфекцією.