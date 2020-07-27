Показатель заболеваемости коронавирусом среди населения вырос и составляет 66,7 на 100 тысяч человек. В Офисе Президента выделили отдельные вспышки инфекции в стране.

Владимир Зеленский провел традиционное совещание с представителями правительства, правоохранительных органов и соответствующих ведомств о предотвращении распространения коронавируса, сообщает Офис Президента.

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В частности, во время совещания выделили вспышку коронавирус в НТУУ "КПИ" и в Свято-Феодосиевском монастыре. На территории обоих помещений проводят дезинфекцию.

Из-за эпидемической ситуации основные христианские конфессии отказались от крестного хода ко Дню Крещения Руси. В Министерстве внутренних дел добавили, что из-за нарушения карантинных норм закрыли 37 ночных клубов.

Сегодня ответственность за здоровье лежит на каждом собственнике бизнеса, директоре заведения, менеджере, посетителе. Каждый несет ответственность за то эпидемическое состояние, в котором будет находиться страна в ближайшее время. И я благодарен всем, кто понимает эту ответственность. Мы все стремимся к возвращению к обычному ритму жизни. Но сделать это сможем, только одолев коронавирусную инфекцию,

– заявил Владимир Зеленский.

В ОП сообщили, что в КПИ было выявлено 152 случая заражения коронавирусом. Между тем вчера пресс-служба университета сообщала о 52 больных в общежитии №12, в котором проживают 152 человека.

Отметим, что пока от университета не поступала информация о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией.