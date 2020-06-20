В Україні за добу виявили ще 841 випадок зараження коронавірусом
Станом на 20 червня в Україні зафіксували 35 825 випадків інфікування коронавірусною інфекцією.
Нові дані з'явилися у Системі моніторингу поширення коронавірусу.
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Всього з початку епідемії COVID-19 в Україні підтвердили 35 825 випадків, 994 людей померли від ускладнень, 16 406 осіб одужали.
Найбільше хворих за добу виявлено у Львівській області (+139), Закарпатській області (+109), Рівненській (+83).
У столиці України зафіксовано 76 нових випадків коронавірусу та одну смерть.
На жаль, за минулу добу загальна кількість летальних випадків збільшилася на 9.
Скільки хворих на коронавірус виявили в областях України
- Чернівецька область – 4268 (+57)
- Київ – 4252 (+76)
- Львівська область – 3679 (+139)
- Рівненська область – 2776 (+83)
- Київська область – 2174 (+32)
- Закарпатська область – 2069 (+109)
- Івано-Франківська область – 1981 (+41)
- Харківська область – 1779 (+35)
- Волинська область – 1743 (+70)
- Тернопільська область – 1643 (+38)
- Вінницька область – 1627 (+31)
- Одеська область – 1232 (+32)
- Житомирська область – 1229 (+28)
- Дніпропетровська область – 1036 (+15)
- Кіровоградська область – 612 (+8)
- Хмельницька область – 612 (+4)
- Черкаська область – 592 (+7)
- Запорізька область – 551 (+4)
- Чернігівська область – 467 (+8)
- Донецька область – 355 (+5)
- Миколаївська область – 349 (+11)
- Полтавська область – 290 (+1)
- Сумська область – 252 (+6)
- Херсонська область – 185
- Луганська область – 72 (+1)
Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу