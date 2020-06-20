Станом на 20 червня в Україні зафіксували 35 825 випадків інфікування коронавірусною інфекцією.

Нові дані з'явилися у Системі моніторингу поширення коронавірусу.

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Всього з початку епідемії COVID-19 в Україні підтвердили 35 825 випадків, 994 людей померли від ускладнень, 16 406 осіб одужали.

Найбільше хворих за добу виявлено у Львівській області (+139), Закарпатській області (+109), Рівненській (+83).

У столиці України зафіксовано 76 нових випадків коронавірусу та одну смерть.

На жаль, за минулу добу загальна кількість летальних випадків збільшилася на 9.

Скільки хворих на коронавірус виявили в областях України

Чернівецька область – 4268 (+57)

Київ – 4252 (+76)

Львівська область – 3679 (+139)

Рівненська область – 2776 (+83)

Київська область – 2174 (+32)

Закарпатська область – 2069 (+109)

Івано-Франківська область – 1981 (+41)

Харківська область – 1779 (+35)

Волинська область – 1743 (+70)

Тернопільська область – 1643 (+38)

Вінницька область – 1627 (+31)

Одеська область – 1232 (+32)

Житомирська область – 1229 (+28)

Дніпропетровська область – 1036 (+15)

Кіровоградська область – 612 (+8)

Хмельницька область – 612 (+4)

Черкаська область – 592 (+7)

Запорізька область – 551 (+4)

Чернігівська область – 467 (+8)

Донецька область – 355 (+5)

Миколаївська область – 349 (+11)

Полтавська область – 290 (+1)

Сумська область – 252 (+6)

Херсонська область – 185

Луганська область – 72 (+1)

Центр громадського здоров’я отримав 78 194 (+1248) підозр на коронавірус. Всього від початку пандемії було проведено 542 247 ПЛР-тестувань. Також кількість проведених ІФА-тестувань сягнула 115 494.



Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу