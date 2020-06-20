По состоянию на 20 июня в Украине зафиксировали 35 825 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.

Новые данные появились в Системе мониторинга распространения коронавируса.

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Всего с начала эпидемии COVID-19 в Украине подтвердили 35 825 случаев, 994 человека умерли от осложнений, 16 406 людей выздоровели.

Больше всего больных за сутки обнаружено во Львовской (+139), Закарпатской (+109), Ровненской (+83) областях.

В столице Украины зафиксировано 76 новых случаев коронавируса и одну смерть.

К сожалению, за прошедшие сутки общее количество летальных случаев увеличилось на 9.

Сколько больных коронавирусом обнаружили в областях Украины

Черновицкая область – 4 268 (+57)

г. Киев – 4 252 (+76)

Львовская область – 3 679 (+139)

Ровненская область – 2 776 (+83)

Киевская область – 2 174 (+32)

Закарпатская область – 2 069 (+109)

Ивано-Франковская область – 1 981 (+41)

Харьковская область – 1 779 (+35)

Волынская область – 1 743 (+70)

Тернопольская область – 1 643 (+38)

Винницкая область – 1 627 (+31)

Одесская область – 1 232 (+32)

Житомирская область – 1 229 (+28)

Днепропетровская область – 1 036 (+15)

Кировоградская область – 612 (+8)

Хмельницкая область – 612 (+4)

Черкасская область – 592 (+7)

Запорожская область – 551 (+4)

Черниговская область – 467 (+8)

Донецкая область – 355 (+5)

Николаевская область – 349 (+11)

Полтавская область – 290 (+1)

Сумская область – 252 (+6)

Херсонская область – 185

Луганская область – 72 (+1)

Центр общественного здоровья получил 78 194 (+1 248) подозрения на коронавирус. Всего с начала пандемии было проведено 542 247 ПЦР-тестирований. Также количество проведенных ИФА-тестов составило 115 494.

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