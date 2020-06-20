В Украине за сутки обнаружили еще 841 случай заражения коронавирусом
По состоянию на 20 июня в Украине зафиксировали 35 825 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.
Новые данные появились в Системе мониторинга распространения коронавируса.
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Всего с начала эпидемии COVID-19 в Украине подтвердили 35 825 случаев, 994 человека умерли от осложнений, 16 406 людей выздоровели.
Больше всего больных за сутки обнаружено во Львовской (+139), Закарпатской (+109), Ровненской (+83) областях.
В столице Украины зафиксировано 76 новых случаев коронавируса и одну смерть.
К сожалению, за прошедшие сутки общее количество летальных случаев увеличилось на 9.
Сколько больных коронавирусом обнаружили в областях Украины
- Черновицкая область – 4 268 (+57)
- г. Киев – 4 252 (+76)
- Львовская область – 3 679 (+139)
- Ровненская область – 2 776 (+83)
- Киевская область – 2 174 (+32)
- Закарпатская область – 2 069 (+109)
- Ивано-Франковская область – 1 981 (+41)
- Харьковская область – 1 779 (+35)
- Волынская область – 1 743 (+70)
- Тернопольская область – 1 643 (+38)
- Винницкая область – 1 627 (+31)
- Одесская область – 1 232 (+32)
- Житомирская область – 1 229 (+28)
- Днепропетровская область – 1 036 (+15)
- Кировоградская область – 612 (+8)
- Хмельницкая область – 612 (+4)
- Черкасская область – 592 (+7)
- Запорожская область – 551 (+4)
- Черниговская область – 467 (+8)
- Донецкая область – 355 (+5)
- Николаевская область – 349 (+11)
- Полтавская область – 290 (+1)
- Сумская область – 252 (+6)
- Херсонская область – 185
- Луганская область – 72 (+1)