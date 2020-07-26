В Україні виявили 64 849 хворих на COVID-19, з них 920 за останню добу
Від учора в Україні зафіксували ще 920 випадків зараження коронавірусною інфекцією. Відтак, станом на 26 липня у країні зареєстрували 64 849 хворих на COVID-19.
Від недуги на території країни продовжують лікуватись 27 437 людей, повідомляє система моніторингу поширення інфекції апарату РНБО України, пише 24 канал.
Корисно Уряд продовжив карантин до 31 серпня: тепер регіони поділятимуть на чотири зони
З моменту поширення інфекції у світі в Україні хворобу виявили у 64 849 людей. 920 інфікованих зареєстрували за минулу добу. Найбільше нових хворих зафіксували на Львівщині (+130), у Києві (+95), а також в Івано-Франківській (+88) та Рівненській (+81) областях.
На жаль, за минулу добу в країні зареєстрували ще 15 летальних випадків, пов'язаних з хворобою. Загалом, від початку пандемії в Україні померли 1605 пацієнтів.
Натомість загальна кількість тих хворих, що одужали, зросла до 35 807. Впродовж минулого дня виписали всього 310 пацієнтів.
Поширення COVID-19 в областях України станом на 26 липня
- Вінницька область – 2 549 (+37);
- Волинська область – 3 560 (+57);
- Дніпропетровська область – 1 329 (+12);
- Донецька область – 850 (+8);
- Житомирська область – 1 709 (+18);
- Закарпатська область – 4 841 (+67);
- Запорізька область – 734 (+9);
- Івано-Франківська область – 4 025 (+88);
- Кіровоградська область – 693 (+3);
- м. Київ – 7 620 (+95);
- Київська область – 3 503 (+42);
- Львівська область – 8 832 (+130);
- Луганська область – 120 (+1);
- Миколаївська область – 546 (+7);
- Одеська область – 2 907 (+61);
- Полтавська область – 394 (+6);
- Рівненська область – 5 623 (+81);
- Сумська область – 430 (+19);
- Тернопільська область – 2 725 (+53);
- Харківська область – 3 381 (+39);
- Херсонська область – 219 (0);
- Хмельницька область – 1 059 (+22);
- Чернівецька область – 5 592 (+44);
- Черкаська область – 897 (0);
- Чернігівська область – 711 (+21).