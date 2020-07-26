Від учора в Україні зафіксували ще 920 випадків зараження коронавірусною інфекцією. Відтак, станом на 26 липня у країні зареєстрували 64 849 хворих на COVID-19.

Від недуги на території країни продовжують лікуватись 27 437 людей, повідомляє система моніторингу поширення інфекції апарату РНБО України, пише 24 канал.

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З моменту поширення інфекції у світі в Україні хворобу виявили у 64 849 людей. 920 інфікованих зареєстрували за минулу добу. Найбільше нових хворих зафіксували на Львівщині (+130), у Києві (+95), а також в Івано-Франківській (+88) та Рівненській (+81) областях.

На жаль, за минулу добу в країні зареєстрували ще 15 летальних випадків, пов'язаних з хворобою. Загалом, від початку пандемії в Україні померли 1605 пацієнтів.

Натомість загальна кількість тих хворих, що одужали, зросла до 35 807. Впродовж минулого дня виписали всього 310 пацієнтів.

Поширення COVID-19 в областях України станом на 26 липня

Вінницька область – 2 549 (+37);

Волинська область – 3 560 (+57);

Дніпропетровська область – 1 329 (+12);

Донецька область – 850 (+8);

Житомирська область – 1 709 (+18);

Закарпатська область – 4 841 (+67);

Запорізька область – 734 (+9);

Івано-Франківська область – 4 025 (+88);

Кіровоградська область – 693 (+3);

м. Київ – 7 620 (+95);

Київська область – 3 503 (+42);

Львівська область – 8 832 (+130);

Луганська область – 120 (+1);

Миколаївська область – 546 (+7);

Одеська область – 2 907 (+61);

Полтавська область – 394 (+6);

Рівненська область – 5 623 (+81);

Сумська область – 430 (+19);

Тернопільська область – 2 725 (+53);

Харківська область – 3 381 (+39);

Херсонська область – 219 (0);

Хмельницька область – 1 059 (+22);

Чернівецька область – 5 592 (+44);

Черкаська область – 897 (0);

Чернігівська область – 711 (+21).

Зверніть увагу! У статистиці відсутні дані з окупованих АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.