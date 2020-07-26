Со вчерашнего дня в Украине зафиксировали еще 920 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Следовательно, по состоянию на 26 июля в стране зарегистрировали 64 849 больных COVID-19.

От болезни на территории страны продолжают лечиться 27 437 человек, сообщает система мониторинга распространения инфекции аппарата СНБО Украины, пишет 24 канал.

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С момента распространения инфекции в мире в Украине болезнь обнаружили у 64 849 человек. 920 инфицированных зарегистрировали за минувшие сутки. Больше всего новых больных зафиксировали на Львовщине (+130), в Киеве (+95), а также в Ивано-Франковской (+88) и Ровненской (+81) областях.

Увы, за минувшие сутки в стране зарегистрировали еще 15 летальных случаев, связанных с болезнью. В общем, от начала пандемии в Украине умерли 1605 пациентов.

Общее количество тех больных, которые выздоровели, возросло до 35 807. Напротяжении прошлого дня выписали всего 310 пациентов.

Распространение COVID-19 в областях Украины по состоянию на 26 июля

Винницкая область – 2 549 (+37);

Волынская область – 3 560 (+57);

Днепропетровская область – 1 329 (+12);

Донецкая область – 850 (+8);

Житомирская область – 1 709 (+18);

Закарпатская область – 4 841 (+67);

Запорожская область – 734 (+9);

Ивано-Франковская область – 4 025 (+88);

Кировоградская область – 693 (+3);

г. Киев – 7 620 (+95);

Киевская область – 3 503 (+42);

Львовская область – 8 832 (+130);

Луганская область – 120 (+1);

Николаевская область – 546 (+7);

Одесская область – 2 907 (+61);

Полтавская область – 394 (+6);

Ровненская область – 5 623 (+81);

Сумская область – 430 (+19);

Тернопольская область – 2 725 (+53);

Харьковская область – 3 381 (+39);

Херсонская область – 219 (0);

Хмельницкая область – 1 059 (+22);

Черновицкая область – 5 592 (+44);

Черкасская область – 897 (0);

Черниговская область – 711 (+21).

Обратите внимание! В статистике отсутствуют данные оккупированных АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.