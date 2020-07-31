Скільки людей захворіли на коронавірус / УНН

Станом на 31 липня в Україні за добу виявили 1 090 випадків інфікування SARS-CV-2, на жаль відомо про 20 летальних випадків внаслідок ускладнень перебігу коронавірусної хвороби. Натомість видужали за добу 598 пацієнтів.