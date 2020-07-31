В Україні від учора захворіли на COVID-19 понад 1 тисяча людей: ситуація в областях
Станом на 31 липня в Україні за добу виявили 1 090 випадків інфікування SARS-CV-2, на жаль відомо про 20 летальних випадків внаслідок ускладнень перебігу коронавірусної хвороби. Натомість видужали за добу 598 пацієнтів.
Такі дані згідно з системою моніторингу поширення коронавірусної хвороби РНБО, повідомляє 24 канал.
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Поширення COVID-19 в областях:
- Львівська область – 9 526;
- Київ – 8 241;
- Рівненська область – 6 024;
- Чернівецька область – 5 875;
- Закарпатська область – 5 146;
- Івано-Франківська область – 4 557;
- Волинська область – 3 783;
- Київська область – 3 716;
- Харківська область – 3 711;
- Одеська область – 3 214;
- Тернопільська область – 2 976;
- Вінницька область – 2 736;
- Житомирська область – 1 850;
- Дніпропетровська область – 1 402;
- Хмельницька область – 1 138;
- Черкаська область – 924;
- Донецька область – 881;
- Чернігівська область – 823;
- Запорізька область – 790;
- Кіровоградська область – 703;
- Миколаївська область – 590;
- Сумська область – 485;
- Полтавська область – 440;
- Херсонська область – 227;
- Луганська область – 126.
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