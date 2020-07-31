В Украине со вчерашнего дня заболели коронавирусом более 1 тысячи человек: ситуация в областях
По состоянию на 31 июля в Украине за сутки обнаружили 1 090 случаев инфицирования SARS-CV-2. К сожалению, известно о 20 летальных случаях в результате осложнений течения коронавирусной болезни. Зато выздоровели за сутки 598 пациентов.
Такие данные по системе мониторинга распространения коронавирусной болезни СНБО, сообщает 24 канал.
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Распространение COVID-19 в областях:
- Львовская область – 9 526;
- Киев – 8 241;
- Ровненская область – 6 024;
- Черновицкая область – 5 875;
- Закарпатская область – 5 146;
- Ивано-Франковская область – 4 557;
- Волынская область – 3 783;
- Киевская область – 3 716;
- Харьковская область – 3 711;
- Одесская область – 3 214;
- Тернопольская область – 2 976;
- Винницкая область – 2 736;
- Житомирская область – 1 850;
- Днепропетровская область – 1 402;
- Хмельницкая область – 1 138;
- Черкасская область – 924;
- Донецкая область – 881;
- Черниговская область – 823;
- Запорожская область – 790;
- Кировоградская область – 703;
- Николаевская область – 590;
- Сумская область – 485;
- Полтавская область – 440;
- Херсонская область – 227;
- Луганская область – 126.
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