По состоянию на 31 июля в Украине за сутки обнаружили 1 090 случаев инфицирования SARS-CV-2. К сожалению, известно о 20 летальных случаях в результате осложнений течения коронавирусной болезни. Зато выздоровели за сутки 598 пациентов.

Такие данные по системе мониторинга распространения коронавирусной болезни СНБО, сообщает 24 канал. Читайте также Украина получит вакцину от COVID-19 для 20% населения, – Ляшко Всего с начала пандемии заразились 69 884 жителя Украины.

Известно, что умерли от осложнений COVID-19 1 693 пациента.

Зато выздоровели 38 752 человека.

Активных больных пока 29 439 – они продолжают бороться с коронавирусным недугом. Распространение COVID-19 в областях: Львовская область – 9 526;

Киев – 8 241;

Ровненская область – 6 024;

Черновицкая область – 5 875;

Закарпатская область – 5 146;

Ивано-Франковская область – 4 557;

Волынская область – 3 783;

Киевская область – 3 716;

Харьковская область – 3 711;

Одесская область – 3 214;

Тернопольская область – 2 976;

Винницкая область – 2 736;

Житомирская область – 1 850;

Днепропетровская область – 1 402;

Хмельницкая область – 1 138;

Черкасская область – 924;

Донецкая область – 881;

Черниговская область – 823;

Запорожская область – 790;

Кировоградская область – 703;

Николаевская область – 590;

Сумская область – 485;

Полтавская область – 440;

Херсонская область – 227;

Луганская область – 126. Внимание! В статистике отсутствуют данные с оккупированных АР Крыма, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя. К теме В Херсонской области диагностировали COVID-19 некачественными тестами, – СБУ