Міністерство охорони здоров’я планує збільшити кількість тестувань на COVID-19. Наразі це 24 тести на 100 тисяч населення, а збільшать до 32 тестів на 100 тисяч населення.

Про це на брифінгу по завершенню засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, пише 24 канал.

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Зараз це 24 тести на 100 тисяч населення, а планують збільшити до 32 тестів на 100 тисяч населення.

Нам важливо максимально виявляти хворих на коронавірусну хворобу, володіти реальною статистикою, що у нас відбувається в країні та швидко реагувати,

– зазначив Степанов.

МОЗ запропонує збільшення тестувань на засіданні уряду в понеділок.

Якими способами тестують на COVID-19 в Україні

Аналіз ІФА є значно доступнішим, ніж аналіз ПЛР. Українські лабораторії зможуть проводити близько мільйона імуноферментних аналізів на добу, про це заявив Віктор Ляшко.

Аналіз ПЛР визначає наявність геному хвороби в організмі. Натомість ІФА-тест виявляє антитіла до збудника інфекції, які свідчать про те, чи хворіла людина або чи зустрічалась з дією інфекції взагалі.

Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу