Министерство здравоохранения планирует увеличить количество тестирований на COVID-19. Сейчас это 24 теста на 100 тысяч населения, а увеличат до 32 тестов на 100 тысяч населения.

Об этом на брифинге по завершению заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет 24 канал.

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Сейчас это 24 теста на 100 тысяч населения, а планируют увеличить до 32 тестов на 100 тысяч населения.

Нам важно максимально выявлять больных коронавирусной болезнью, обладать реальной статистикой, что у нас происходит в стране и быстро реагировать,

– отметил Степанов.

Минздрав предложит увеличение тестирований на заседании правительства в понедельник.

Какими способами тестируют на COVID-19 в Украине

Анализ ИФА значительно доступнее, чем анализ ПЦР. Украинские лаборатории смогут производить около миллиона иммуноферментных анализов в сутки, об этом заявил Виктор Ляшко.

Анализ ПЦР определяет наличие генома болезни в организме. Зато ИФА-тест выявляет антитела к возбудителю инфекции, которые свидетельствуют о том, болел ли человек или сталкивался ли с действием инфекции вообще.



Чем отличаются тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала