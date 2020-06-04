За минулу добу в Україні виявили 588 випадків коронавірусної хвороби. Таким чином кількість хворих на COVID-19 на території країни від початку пандемії зросла до 25 411 людей.

Про кількість нових випадків зараження коронавірусною інфекцією та епідеміологічну ситуацію в Україні йдеться на сайті системи моніторингу COVID-19 Центру громадського здоров'я.

Читайте також: Нові спалахи коронавірусу розвиватимуться дуже швидко, – ВООЗ

Як ситуація змінилась за останню добу

Добовий показник нових випадків найвищий від початку епідемії – 588 нових випадків, в той час як 3 червня зафіксували 483 інфікованих. Сьогодні майже на сотню хворих більше.

Померли від недуги за останню добу ще 12 пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19.

Разом з тим число тих, що одужали від недуги майже у два рази більше, аніж минулої доби – 602.

Скільки хворих в регіонах України

Найбільше нових випадків інфікування виявили у Львівській, Житомирській областях та в місті Києві.

Чернівецька область – 3481 ;

м. Київ – 3210;

Рівненська область – 1915 ;

Львівська область – 1905;

Київська область – 1673;

Івано-Франківська область – 1491;

Закарпатська область – 1257;

Тернопільська область – 1220;

Харківська область – 1166;

Вінницька область – 1077;

Дніпропетровська область – 957;

Одеська область – 933;

Волинська область – 986;

Житомирська область – 833;

Кіровоградська область – 526;

Запорізька область – 469;

Хмельницька область – 497;

Черкаська область – 429;

Миколаївська область – 295;

Полтавська область – 272;

Херсонська область – 179;

Сумська область – 177;

Донецька область – 174;

Чернігівська область – 238;

Луганська область – 51.

У статистику не врахували дані з тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської областей та окупованої АР Крим й міста Севастополя.