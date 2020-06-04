В Україні рекордна кількість хворих за добу: ситуація в регіонах
За минулу добу в Україні виявили 588 випадків коронавірусної хвороби. Таким чином кількість хворих на COVID-19 на території країни від початку пандемії зросла до 25 411 людей.
Про кількість нових випадків зараження коронавірусною інфекцією та епідеміологічну ситуацію в Україні йдеться на сайті системи моніторингу COVID-19 Центру громадського здоров'я.
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Як ситуація змінилась за останню добу
Добовий показник нових випадків найвищий від початку епідемії – 588 нових випадків, в той час як 3 червня зафіксували 483 інфікованих. Сьогодні майже на сотню хворих більше.
Померли від недуги за останню добу ще 12 пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19.
Разом з тим число тих, що одужали від недуги майже у два рази більше, аніж минулої доби – 602.
Скільки хворих в регіонах України
Найбільше нових випадків інфікування виявили у Львівській, Житомирській областях та в місті Києві.
- Чернівецька область – 3481 ;
- м. Київ – 3210;
- Рівненська область – 1915 ;
- Львівська область – 1905;
- Київська область – 1673;
- Івано-Франківська область – 1491;
- Закарпатська область – 1257;
- Тернопільська область – 1220;
- Харківська область – 1166;
- Вінницька область – 1077;
- Дніпропетровська область – 957;
- Одеська область – 933;
- Волинська область – 986;
- Житомирська область – 833;
- Кіровоградська область – 526;
- Запорізька область – 469;
- Хмельницька область – 497;
- Черкаська область – 429;
- Миколаївська область – 295;
- Полтавська область – 272;
- Херсонська область – 179;
- Сумська область – 177;
- Донецька область – 174;
- Чернігівська область – 238;
- Луганська область – 51.
У статистику не врахували дані з тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської областей та окупованої АР Крим й міста Севастополя.