За минувшие сутки в Украине обнаружили 588 случаев коронавирусной болезни. Таким образом количество больных COVID-19 на территории страны с начала пандемии возросло до 25 411 человек.

О количестве новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и эпидемиологической ситуации в Украине говорится на сайте системы мониторинга COVID-19 Центра общественного здоровья.

Читайте также: Новые вспышки коронавируса будут развиваться очень быстро, – ВОЗ

Как ситуация изменилась за последние сутки

Суточный показатель новых случаев самый высокий с начала эпидемии – 588 новых случаев, в то время как 3 июня зафиксировали 483 инфицированных. Сегодня почти на сотню больных больше.

Умерли от болезни за последние сутки еще 12 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Вместе с тем число выздоровевших от болезни почти в два раза больше, чем за прошедшие сутки – 602.

Сколько больных в регионах Украины

Больше всего новых случаев инфицирования обнаружили во Львовской, Житомирской областях и в Киеве.

Черновицкая область – 3 481;

г. Киев – 3 210;

Ровненская область – 1 915;

Львовская область – 1 905;

Киевская область – 1 673;

Ивано-Франковская область – 1 491;

Закарпатская область – 1 257;

Тернопольская область – 1 220;

Харьковская область – 1 166;

Винницкая область – 1 077;

Днепропетровская область – 957;

Одесская область – 933;

Волынская область – 986;

Житомирская область – 833;

Кировоградская область – 526;

Запорожская область – 469;

Хмельницкая область – 497;

Черкасская область – 429;

Николаевская область – 295;

Полтавская область – 272;

Херсонская область – 179;

Сумская область – 177;

Донецкая область – 174;

Черниговская область – 238;

Луганская область – 51.

В статистику не учли данные из временно оккупированных районов Донецкой, Луганской областей и оккупированной АР Крым и города Севастополя.