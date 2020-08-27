Станом на 27 серпня в Україні кількість випадків інфікування SARS-CoV-2 становить 112 тисяч 059. За минулу добу в країні померла рекордна кількість пацієнтів з коронавірусною хворобою.

Від учора COVID-19 виявили у 1 974 мешканців України, зафіксували 49 летальних випадків внаслідок ускладненого перебігу захворювання. Натомість видужали 763 хворих. Про це свідчать дані РНБО станом на ранок 25 серпня, пише 24 канал.

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Загалом від початку пандемії кількість пацієнтів, які побороли коронавірусну хворобу, зросла до 54 217. Втім, кількість жертв пандемії в Україні – 2 403.

Активних хворих в країні, тобто тих, що продовжують лікування, – 55 439.

Найбільше нових випадків за добу зафіксували у Києві (220), Харківській (218) та Львівській (203) областях. Також понад 100 нових хворих в Одеській (185), Івано-Франківській (164), Чернівецькій (159) та Тернопільській (141) областях.

Статистика COVID-19 по областях 27 серпня

Львівська область – 13 763 (+203);

Київ – 12 468 (+220) ;

Чернівецька область – 9 700 (+159);

Рівненська область – 8 818 (+81);

Івано-Франківська область – 8 485 (+164);

Харківська область – 8 202 (+218);

Закарпатська область – 7 225 (+82);

Одеська область – 6 537 (+185);

Волинська область – 5 268 (+47);

Київська область – 5 305 (+94);

Тернопільська область – 5 245 (+141);

Вінницька область – 3 736 (+59);

Житомирська область – 2 998 (+39);

Дніпропетровська область – 2 095 (+40);

Хмельницька область – 2 102 (+40);

Чернігівська область – 1 618 (+48);

Запорізька область – 1 454 (+15);

Черкаська область – 1 318 (+13);

Сумська область – 1 302 (+33) ;

Донецька область – 1 278 (+22);

Миколаївська область – 1 040 (+17);

Кіровоградська область – 780 (+9);

Полтавська область – 695 (+11);

Херсонська область – 363 (+17);

Луганська область – 264 (+17).