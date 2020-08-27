По состоянию на 27 августа в Украине количество случаев инфицирования SARS-CoV-2 составляет 112 тысяч 059. За минувшие сутки в стране умерло рекордное количество пациентов с коронавирусной болезнью.

Со вчерашнего дня COVID-19 обнаружили в 1 974 жителей Украины, зафиксировали 49 летальных случаев вследствие осложненного течения заболевания. Зато выздоровели 763 больных. Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро 25 августа, пишет 24 канал.

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В целом с начала пандемии количество пациентов, которые побороли коронавирусную болезнь, выросло до 54 217. Впрочем, количество жертв пандемии в Украине – 2 403.

Активных больных в стране, то есть продолжающих лечение, – 55 439.

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали в Киеве (220), Харьковской (218) и Львовской (203) областях. Также более 100 новых больных в Одесской (185), Ивано-Франковской (164), Черновицкой (159) и Тернопольской (141) областях.

Статистика COVID-19 по областях

Львовская область – 13 763 (+203)

Киев – 12468 (+220)

Черновицкая область – 9700 (+159)

Ровненская область – 8818 (+81)

Ивано-Франковская область – 8485 (+164)

Харьковская область – 8202 (+218)

Закарпатская область – 7225 (+82)

Одесская область – 6537 (+185)

Волынская область – 5268 (+47)

Киевская область – 5305 (+94)

Тернопольская область – 5245 (+141)

Винницкая область – 3736 (+59)

Житомирская область – 2998 (+39)

Днепропетровская область – 2095 (+40)

Хмельницкая область – 2102 (+40)

Черниговская область – 1618 (+48)

Запорожская область – 1454 (+15)

Черкасская область – 1318 (+13)

Сумская область – 1302 (+33)

Донецкая область – 1278 (+22)

Николаевская область – 1040 (+17)

Кировоградская область – 780 (+9);

Полтавская область – 695 (+11);

Херсонская область – 363 (+17)

Луганская область – 264 (+17).

Обратите внимание! В статистике отсутствуют данные с оккупированных АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.