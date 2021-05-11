В Україні мають виробляти іноземні вакцини, – Зеленський

Володимир Зеленський під час селекторної наради заявив, що в Україні необхідно домовитися про стратегічне партнерство з виробниками вакцин. Це – пріоритет.
За словами Зеленського, необхідно наростити відповідні потужності, щоб в Україні можна було оперативно запустити виробництво вакцин проти коронавірусу. Варто підготуватися, якщо на міжнародному рівні ухвалять рішення про відкриття публічного доступу до формули вакцини від COVID-19.
Актуально В ЄС очікують схвалення вакцини BioNTech/Pfizer для дітей 12—15 років у травні
Щоб в Україні було розташовано виробництво цих вакцин. Маємо вести мову про комплексний підхід та взаємодію,
– наголосив Зеленський.
Патенти на вакцину можуть скасувати
- Папа Римський Франциск І закликав країни світу тимчасово зупинити дію патентів на вакцини від коронавірусу.
- Адміністрація Джо Байдена схвалила ідею відмовитися від патентів на вакцини.
- Такою цю ініціативу підхопили у ВООЗ. Її очільник Тедрос Адан Гебреєсус назвав таке рішення "історичним". За словами Гебреєсуса, це показало б, що безпека і життя людей є пріоритетом.
- Можливість скасувати патенти на вакцину лідери ЄС обговорили під час саміту у Порту.