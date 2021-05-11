В Україні мають виробляти іноземні вакцини, – Зеленський

Володимир Зеленський під час селекторної наради заявив, що в Україні необхідно домовитися про стратегічне партнерство з виробниками вакцин. Це – пріоритет.

За словами Зеленського, необхідно наростити відповідні потужності, щоб в Україні можна було оперативно запустити виробництво вакцин проти коронавірусу. Варто підготуватися, якщо на міжнародному рівні ухвалять рішення про відкриття публічного доступу до формули вакцини від COVID-19.

Актуально В ЄС очікують схвалення вакцини BioNTech/Pfizer для дітей 12—15 років у травні

Щоб в Україні було розташовано виробництво цих вакцин. Маємо вести мову про комплексний підхід та взаємодію,

– наголосив Зеленський.

Патенти на вакцину можуть скасувати