По словам Зеленского, необходимо нарастить соответствующие мощности, чтобы в Украине можно было оперативно запустить производство вакцин против коронавируса. Стоит подготовиться, если на международном уровне примут решение об открытии публичного доступа к формуле вакцины от COVID-19.
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Чтобы в Украине было расположено производство этих вакцин. Должны вести речь о комплексном подходе и взаимодействии,
– подчеркнул Зеленский.
Патенты на вакцину могут отменить
- Папа Римский Франциск I призвал страны мира временно остановить действие патентов на вакцины от коронавируса.
- Администрация Джо Байдена одобрила идею отказаться от патентов на вакцины.
- Такой эту инициативу подхватили в ВОЗ. Ее глава Тедрос Адан Гебреесус назвал такое решение "историческим". По словам Гебреесуса, это показало бы, что безопасность и жизнь людей является приоритетом.
- Возможность отменить патенты на вакцину лидеры ЕС обсудили во время саммита в Порту.