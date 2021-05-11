По словам Зеленского, необходимо нарастить соответствующие мощности, чтобы в Украине можно было оперативно запустить производство вакцин против коронавируса. Стоит подготовиться, если на международном уровне примут решение об открытии публичного доступа к формуле вакцины от COVID-19.

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Чтобы в Украине было расположено производство этих вакцин. Должны вести речь о комплексном подходе и взаимодействии,

– подчеркнул Зеленский.

Патенты на вакцину могут отменить