Этот саммит станет первой очной встречей лидеров 27 стран Евросоюза в 2021 году. Во время встреч в Порту европейские лидеры должны одобрить 3 приоритетные цели.

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О каких целях идет речь

уровень занятости в ЕС не меньше, чем 78%;

не менее 60% взрослого населения продолжает обучение на различных курсах;

сокращение количества людей в зоне риска перед бедностью или социальной изоляцией, на не менее, чем на 15 миллионов человек.

Отказ от патентов на вакцину: главное

Администрация президента США поддержала идею отказаться от патентов на вакцины от коронавируса. Глава ВОЗ Тедрос Адан Гебреесус назвал такое решение "историческим".

Администрация (США – 24 канал) стойко верит в защиту интеллектуальной собственности, но, чтобы положить конец этой пандемии, она поддерживает отказ от такого вида защиты вакцин против COVID-19

– заявил глава ВОЗ.

По словам Гебреесуса, это демонстрирует заботу о людях как приоритет. Глава ВОЗ отметил, что это очень важно в такое сложное время.