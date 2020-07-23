В Україні кількість хворих на коронавірус перевищила 61 тисячу 08:37, - Читать новость на русском Статистика коронавірусу в Україні станом на 23 липня / AP За минулу добу в Україні зареєстрували 856 нових випадків зараження коронавірусом. Відтак, станом на 23 липня в країні зареєстровано 61 851 інфікованих COVID-19. В Україні залишилось 26 300 активних хворих на COVID-19, повідомляє система моніторингу поширення інфекції апарату РНБО України, пише 24 канал. Корисно Уряд продовжив карантин до 31 серпня: тепер регіони поділятимуть на чотири зони Новина доповнюється...

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