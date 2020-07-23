В Україні кількість хворих на коронавірус перевищила 61 тисячу
За минулу добу в Україні зареєстрували 856 нових випадків зараження коронавірусом. Відтак, станом на 23 липня в країні зареєстровано 61 851 інфікованих COVID-19.
В Україні залишилось 26 300 активних хворих на COVID-19, повідомляє система моніторингу поширення інфекції апарату РНБО України, пише 24 канал.
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