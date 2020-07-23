За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 856 новых случаев заражения коронавирусом. Следовательно, по состоянию на 23 июля в стране зарегистрировано 61 851 инфицированного COVID-19.

В Украине осталось 26 300 активных больных COVID-19, сообщает система мониторинга распространения инфекции аппарата СНБО Украины, пишет 24 канал.

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От начала 2020 года на территории страны зарегистрировали 61 851 случай инфицирования коронавирусом. 856 больных обнаружили за минувшие сутки. Больше всего новых больных случаев заражения зафиксировали в Киеве (+112);, а также во Львовской (+109), Ивано-Франковской (+76) и Ровненской (+71) областях.

К сожалению, за прошедшие сутки в Украине зарегистрировали еще 17 смертей во время течения коронавирусной инфекции. В общем, с начала пандемии на территории страны умер 1 551 человек.

Вчера выписали еще 826 пациентов. Вследствие этого общее количество людей, которые выздоровели, выросло до 34 000.

Коронавирус в областях Украины по состоянию на 23 июля

Винницкая область – 2 416 (+52);

Волынская область – 3 401 (+42);

Днепропетровская область – 1 275 (+15);

Донецкая область – 818 (+5);

Житомирская область – 1 654 (+20);

Закарпатская область – 4 641 (+63);

Запорожская область – 700 (+9);

Ивано-Франковская область – 3 765 (+76);

Кировоградская область – 689 (+1);

м. Киев – 7 278 (+112);

Киевская область – 3 391 (+32);

Львовская область – 8 462 (+109);

Луганская область – 116 (+6);

Николаевская область – 530 (+3);

Одесская область – 2 691 (+31);

Полтавская область – 371 (+11);

Ровненская область – 5 303 (+71);

Сумская область – 393 (+10);

Тернопольская область – 2 548 (+40);

Харьковская область – 3 203 (+64);

Херсонская область – 218 (+1);

Хмельницкая область – 1 008 (+14);

Черновицкая область – 5 443 (+39);

Черкасская область – 870 (+17);

Черниговская область – 667 (+13).

Обратите внимание! В статистике отсутствуют данные оккупированных АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.