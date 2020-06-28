Вперше за весь час епідемії: в Україні госпіталізували рекордну кількість людей з COVID-19

За минулу добу в Україні встановили новий антирекорд – госпіталізували 237 людей із коронавірусом. Це є рекордно великим показником за весь час епідемії COVID-19 в Україні.

Загалом підтвердили 917 нових випадків зараження коронавірусом. Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу, повідомляє 24 канал. Важливо В Україні 917 нових випадків COVID-19 за добу: статистика Коронавірус в Україні: ситуація погіршилася Вже декілька днів поспіль в Україні фіксують рекордну кількість нових хворих на коронавірус – майже 900 – 1000 хворих на день. Тепер же кількість госпіталізованих досягла високого рівня – 237 людей із коронавірусом. Максим Степанов зазначив, що причиною такої сумної статистики є ігнорування правил карантину українцями. Чому кількість хворих різко зросла Через понаднормове перевезення людей у громадському транспорті. Нехтування засобами індивідуального захисту. Недотримання соціальної дистанції. Актуально З такими темпами поширення COVID-19 потрібно готуватися до третьої хвилі, – Степанов COVID-19 у цифрах: головне Станом на 28 червня в Україні підтвердили 42 982 випадки COVID-19, з них 1 129 людей померли, ще 18 934 хворих одужали.

випадки COVID-19, з них людей померли, ще хворих одужали. За минулу добу COVID-19 виявили ще у 65 медпрацівників. Загалом же коронавірус підхопили 6 580 медиків.

медпрацівників. Загалом же коронавірус підхопили медиків. Антирейтинг областей знову очолила Львівщина – 173 нових випадків, загальна кількість з початку епідемії – 5 177.