Вперше за весь час епідемії: в Україні госпіталізували рекордну кількість людей з COVID-19
За минулу добу в Україні встановили новий антирекорд – госпіталізували 237 людей із коронавірусом. Це є рекордно великим показником за весь час епідемії COVID-19 в Україні.
Загалом підтвердили 917 нових випадків зараження коронавірусом. Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу, повідомляє 24 канал.
Важливо В Україні 917 нових випадків COVID-19 за добу: статистика
Коронавірус в Україні: ситуація погіршилася
Вже декілька днів поспіль в Україні фіксують рекордну кількість нових хворих на коронавірус – майже 900 – 1000 хворих на день. Тепер же кількість госпіталізованих досягла високого рівня – 237 людей із коронавірусом.
Максим Степанов зазначив, що причиною такої сумної статистики є ігнорування правил карантину українцями.
Чому кількість хворих різко зросла
- Через понаднормове перевезення людей у громадському транспорті.
- Нехтування засобами індивідуального захисту.
- Недотримання соціальної дистанції.
Актуально З такими темпами поширення COVID-19 потрібно готуватися до третьої хвилі, – Степанов
COVID-19 у цифрах: головне
- Станом на 28 червня в Україні підтвердили 42 982 випадки COVID-19, з них 1 129 людей померли, ще 18 934 хворих одужали.
- За минулу добу COVID-19 виявили ще у 65 медпрацівників. Загалом же коронавірус підхопили 6 580 медиків.
- Антирейтинг областей знову очолила Львівщина – 173 нових випадків, загальна кількість з початку епідемії – 5 177.