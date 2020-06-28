Впервые за все время эпидемии: в Украине госпитализировали рекордное количество людей с COVID-19

За прошедшие сутки в Украине установили новый антирекорд – госпитализировали 237 людей с коронавирусом. Это является рекордно высоким показателем за все время эпидемии COVID-19 в Украине.

В общем подтвердили 917 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, сообщает 24 канал.

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Уже несколько дней подряд в Украине фиксируют рекордное количество новых больных коронавирусом – почти 900-1000 больных в день. Теперь же количество госпитализированных достигло высокого уровня – 237 людей с коронавирусом.

Максим Степанов отметил, что причиной такой печальной статистики является игнорирование правил карантина украинцами.

Почему количество больных резко возросло

Из-за превышения нормы перевозки людей в общественном транспорте. Пренебрежение средствами индивидуальной защиты. Несоблюдение социальной дистанции.

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