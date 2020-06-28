Впервые за все время эпидемии: в Украине госпитализировали рекордное количество людей с COVID-19
За прошедшие сутки в Украине установили новый антирекорд – госпитализировали 237 людей с коронавирусом. Это является рекордно высоким показателем за все время эпидемии COVID-19 в Украине.
В общем подтвердили 917 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, сообщает 24 канал.
Важно В Украине 917 новых случаев COVID-19 за сутки: статистика
Коронавирус в Украине: ситуация ухудшилась
Уже несколько дней подряд в Украине фиксируют рекордное количество новых больных коронавирусом – почти 900-1000 больных в день. Теперь же количество госпитализированных достигло высокого уровня – 237 людей с коронавирусом.
Максим Степанов отметил, что причиной такой печальной статистики является игнорирование правил карантина украинцами.
Почему количество больных резко возросло
- Из-за превышения нормы перевозки людей в общественном транспорте.
- Пренебрежение средствами индивидуальной защиты.
- Несоблюдение социальной дистанции.
Актуально С такими темпами распространения COVID-19 нужно готовиться к третьей волне, – Степанов
COVID-19 в цифрах: главное
- По состоянию на 28 июня в Украине подтвердили 42 982 случая COVID-19, из них 1 129 человек умерли, еще 18 934 больных выздоровели.
- За минувшие сутки COVID-19 обнаружили еще у 65 медработников. В общем же коронавирус подхватили 6 580 медиков.
- Антирейтинг областей снова возглавила Львовщина – 173 новых случая, общее количество от начала эпидемии – 5 177.