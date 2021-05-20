Віцепрем'єр-міністерка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у Брюсселі розповіла, що ІТ-інфраструктура для видачі сертифікатів вакцинації в Україні повністю готова.

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Фактично це рішення дозволить українцям вільно пересуватися у межах ЄС.

За словами Стефанішиної, процес розробки українських паспортів вакцинації здійснювався з командою Європейської Комісії. Вона також розробляла формат Європейського цифрового паспорта.

Взаємосумісність – це була основа, яка закладалася в нашу роботу з першого дня. Політична домовленість є, є й технічні рішення як з нашого боку, так і від Європейської Комісії. Я думаю, що взаємне визнання – це буде такий швидкий технічний процес, якщо це буде необхідно,

– наголосила політикиня.

Стефанішина наголосила, що це політичне рішення стосується визнання вакцин з третіх країн.

Політикиня зізналася: ці переговори Україна та ЄС розпочали ще 2 місяці тому. Наразі активно працюють над нормативним оформленням домовленостей. Ключову роль у процесі відіграють Міністерство цифрової трансформації та Міністерство охорони здоров'я України.

Зверніть увагу! Євросоюз планує запустити паспорти вакцинації вже у червні 2021 року. Водночас Італія запровадить національний "зелений пропуск" вже з другої половини травня.