Віцепрем'єр-міністерка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у Брюсселі розповіла, що ІТ-інфраструктура для видачі сертифікатів вакцинації в Україні повністю готова.
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Фактично це рішення дозволить українцям вільно пересуватися у межах ЄС.
За словами Стефанішиної, процес розробки українських паспортів вакцинації здійснювався з командою Європейської Комісії. Вона також розробляла формат Європейського цифрового паспорта.
Взаємосумісність – це була основа, яка закладалася в нашу роботу з першого дня. Політична домовленість є, є й технічні рішення як з нашого боку, так і від Європейської Комісії. Я думаю, що взаємне визнання – це буде такий швидкий технічний процес, якщо це буде необхідно,
– наголосила політикиня.
Стефанішина наголосила, що це політичне рішення стосується визнання вакцин з третіх країн.
Політикиня зізналася: ці переговори Україна та ЄС розпочали ще 2 місяці тому. Наразі активно працюють над нормативним оформленням домовленостей. Ключову роль у процесі відіграють Міністерство цифрової трансформації та Міністерство охорони здоров'я України.