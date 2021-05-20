Вицепремьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишин в Брюсселе рассказала, что ІТ-инфраструктура для выдачи сертификатов вакцинации в Украине полностью готова.

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Фактически это решение позволит украинцам свободно передвигаться в пределах ЕС.

По словам Стефанишиной, процесс разработки украинских паспортов вакцинации осуществлялся с командой Европейской комиссии. Она также разрабатывала формат Европейского цифрового паспорта.

Совместимость – это была основа, которая закладывалась в нашу работу с первого дня. Политическая договоренность есть, есть и технические решения как с нашей стороны, так и от Европейской комиссии. Я думаю, что взаимное признание – это будет такой быстрый технический процесс, если это будет необходимо,

– подчеркнула политик.

Стефанишин подчеркнула, что это политическое решение касается признания вакцин из третьих стран.

Политик призналась: эти переговоры Украина и ЕС начали еще 2 месяца назад. Сейчас активно работают над нормативным оформлением этих договоренностей. Ключевую роль в этом процессе играют Министерство цифровой трансформации и Министерство здравоохранения Украины.

Новости от Еврокомиссии

Тем временем Европейская комиссия достигла соглашения о введении цифрового COVID-сертификата на территории стран ЕС. Это поможет туристической сфере возвращаться к нормальной жизни.

Детали соглашения пока не раскрывают. Их пообещали обнародовать позже.

Обратите внимание! Евросоюз планирует запустить паспорта вакцинации уже в июне 2021 года. В то же время Италия введет Национальный "зеленый пропуск" уже со второй половины мая.