Україна відправить Індії кисневі концентрати та апарати ШВЛ

В Індії погіршилась епідситуація через несподіване ускладнення COVID-19 – чорний грибок. Через це Україна вже найближчим часом відправить гуманітарну допомогу країні для боротьби з наслідками пандемії.

На нараді в президента Володимира Зеленського розповіли, коли саме відправлять допомогу Індії та що це буде.

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Допомогу в Індії відправлять вже цього тижня

Допомогу Індії українська влада пообіцяла надати через тяжкі наслідки пандемії COVID-19 в країні.

Цього тижня в Індію направлять гуманітарний вантаж з кисневими концентраторами та апаратами ШВЛ,

– мовиться у повідомленні.

До речі, 4 травня президент Володимир Зеленський пообіцяв засновнику та власнику компанії Serum Institute of India Сайрусу Пунавалі, яка виробила вакцину проти COVID-19 CoviShield, допомогу Індії.

Згодом глава держави підписав указ про надання гуманітарної допомоги Індії. Забезпечити це він зобов'язав Кабмін.

Варто згадати, що перед тим допомогу Індії запропонував прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він заявив, що Україна відправить державі кисень.

Коротко про ситуацію з COVID-19 в Індії