Україна відправить Індії кисневі концентрати та апарати ШВЛ

В Індії погіршилась епідситуація через несподіване ускладнення COVID-19 – чорний грибок. Через це Україна вже найближчим часом відправить гуманітарну допомогу країні для боротьби з наслідками пандемії.
На нараді в президента Володимира Зеленського розповіли, коли саме відправлять допомогу Індії та що це буде.
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Допомогу в Індії відправлять вже цього тижня
Допомогу Індії українська влада пообіцяла надати через тяжкі наслідки пандемії COVID-19 в країні.
Цього тижня в Індію направлять гуманітарний вантаж з кисневими концентраторами та апаратами ШВЛ,
– мовиться у повідомленні.
До речі, 4 травня президент Володимир Зеленський пообіцяв засновнику та власнику компанії Serum Institute of India Сайрусу Пунавалі, яка виробила вакцину проти COVID-19 CoviShield, допомогу Індії.
Згодом глава держави підписав указ про надання гуманітарної допомоги Індії. Забезпечити це він зобов'язав Кабмін.
Варто згадати, що перед тим допомогу Індії запропонував прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він заявив, що Україна відправить державі кисень.
Коротко про ситуацію з COVID-19 в Індії
- В Індії за останні тижні у тисяч людей розвинувся чорний грибок – ускладнення COVID-19. Це сталося через хвилю інфекцій, внаслідок надмірного використання стероїдів для лікування мільйонів пацієнтів з коронавірусом в країні. Станом на 21 травня смертність перевищувала 50%.
- Станом на 23 травня влада Індії повідомила, що в країні зафіксовано вже 8,8 тисячі випадків "чорного грибка".