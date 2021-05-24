На совещании у президента Владимира Зеленского рассказали, когда именно отправят помощь Индии и что это будет.

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Помощь в Индию отправят уже на этой неделе

Помощь Индии украинская власть пообещала предоставить из-за тяжелых последствий пандемии COVID-19 в стране.

На этой неделе в Индию направят гуманитарный груз с кислородными концентраторами и аппаратами ИВЛ,

– говорится в сообщении.

Кстати, 4 мая президент Владимир Зеленский пообещал основателю и владельцу компании Serum Institute of India Сайрусу Пунавали, которая произвела вакцину против COVID-19 CoviShield, помощь Индии.

Впоследствии глава государства подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Индии. Обеспечить это он обязал Кабмин.

Стоит вспомнить, что перед тем помощь Индии предложил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он заявил, что Украина отправит государству кислород.

Коротко о ситуации с COVID-19 в Индии