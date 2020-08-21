Впродовж останніх днів в Тернопільській області спостерігають зростання захворюваності на COVID-19. За минулу добу в регіоні зареєстрували 184 нових випадків зараження.

Наразі у лікарнях Тернопільщини у важкому стані перебувають 60 пацієнтів з COVID-19. Вони підключені до апаратів ШВЛ або перебувають на кисневому концентраті, повідомляє ОбласТь.

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Вже переповнений Обласний фізіопульмонологічний центр, який готували для пацієнтів з коронавірусом. До переліку закладів, які надають допомогу хворим на COVID-19, включили ще дві районні лікарні – Збаразьку і Шумську.

Також готується запуск 6 медичних закладів: у Зборівському, Підгаєцькому, Теребовлянському, Борщівському та Тернопільському районах.

У повідомленні зазначили, що завантаженість ліжок в лікарнях області зросла з 34% до 51,2%.

20 серпня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де переглянули епідеміологічне зонування населених пунктів.

Від півночі 24 серпня до помаранчевої зони віднесуть: Тернопіль, Чортків, Бережани, Тернопільський та Бережанський район.

Натомість до жовтої зони буде занесено: Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Козівський, Лановецький, Підволочиський, Теребовлянський та Чортківський райони.

Станом на 21 серпня, на Тернопільщині зареєстрували 3 538 хворих на коронавірус. 2 327 людей одужали, але 44 – померли.